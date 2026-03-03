Пункты сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО открылись в библиотеках ЮАО

Айшат Татаева
Там принимают самое необходимое на передовой, госпиталей и жителей освобожденных территорий, а также формируют грузы для отправки.

Фото: Карпухин Сергей/ТАСС

16 пунктов приема гуманитарной помощи начали работать в помещениях Объединения культурных и досуговых центров Южного административного округа (ЮАО) Москвы. Там принимают самое необходимое для бойцов на передовой, госпиталей и жителей освобожденных территорий, а также формируют грузы для отправки. В состав посылок входят продукты с длительным сроком хранения, средства гигиены, экипировка, медикаменты, хозяйственные товары, спецсредства и товары для детей.

Итоги зимы

В районах Нагатинский Затон, Донской и Царицыно новые пункты сбора заменили площадки, работавшие возле катков в рамках проекта «Зима в Москве». Там регулярно проходили мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению блиндажных свечей, госпитальных подушек и комплектов сухого душа. Посетители также могли написать письма с теплыми пожеланиями бойцам. За зиму при участии неравнодушных москвичей и волонтеров в этих пунктах собрали необходимые вещи для четырех гуманитарных грузов для бойцов и жителей новых российских территорий.

Общественная организация «Добровольцы» и префектура ЮАО совместно сформировали и отправили четыре конвоя. В преддверии Дня защитника Отечества помощь доставили бойцам войсковой части № 31135 — 1-го гвардейского мотострелкового Севастопольского Краснознаменного ордена Александра Невского полка имени 60-летия СССР. В состав груза вошли экипировка и обмундирование, приборы радиосвязи, строительные инструменты, продовольственные товары, лекарства, гигиенические принадлежности, а также письма с поздравлениями и словами поддержки.

А воспитанники детских домов и приютов Луганской и Донецкой народных республик получили новогодние подарки. Им передали игрушки, развивающие игры, наборы для творчества и спортивный инвентарь.

