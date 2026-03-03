Взрывы прогремели в иранских городах Исфахан и Шираз

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова

Тревожные сообщения поступают на фоне обострения международной обстановки.

Какие города Ирана атаковал Израиль

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Тема:
Война Израиля и Ирана

Серия мощных взрывов зафиксирована в районе крупных иранских центров Исфахан и Шираз в среду, 3 марта 2026 года. Об этом сообщило агентство Mehr.

Согласно имеющимся сведениям, громкие хлопки были слышны местными жителями в различных частях административного центра провинции Исфахан, расположенной в самом сердце страны. Аналогичная ситуация сложилась и в Ширазе, который является главным городом южной провинции Фарс. 

Точное количество произошедших детонаций и их конкретные координаты в пределах указанных населенных пунктов на данный момент уточняются мониторинговыми службами.

Эскалация на Ближнем Востоке 

США совместно с Израилем объявили о начале масштабной военной операции против Ирана. По информации американской стороны, только за первые 12 часов вооруженные силы США нанесли около 900 ударов по объектам на территории республики.

В результате атак, как сообщили в Тегеране, погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других представителей высшего руководства. Иран официально подтвердил смерть лидера утром 1 марта и объявил 40-дневный траур.

Ответом стала операция КСИР под названием «Правдивое обещание-4». В ее рамках были нанесены удары по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах, а также по израильской территории.

Иранская сторона заявила о первом применении гиперзвуковых ракет «Фаттах», которые, по утверждениям военных, способны развивать скорость до 15 Махов и преодолевать современные системы противоракетной обороны.

В Пентагоне сообщили, что с момента начала кампании американские силы поразили более 1000 целей в Иране. Президент США Дональд Трамп ранее отмечал, что операция идет быстрее намеченного плана, а в Вашингтоне рассматривался сценарий, при котором руководство Ирана могло быть ликвидировано в течение двух–трех недель.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке




Война Израиля и Ирана
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака

