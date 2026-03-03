Макрон: Франция направит авианосную группу в Средиземное море
Решение направлено на усиление оборонительного присутствия в регионе.
Фото: www.globallookpress.com/Johan Nilsson/ TT
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент Франции Эммануэль Макрон приказал отправить авианосец «Шарль де Голль» вместе с его группой в Средиземное море из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в телеобращении к нации, которое транслировал Елисейский дворец.
«В связи с нестабильной ситуацией и неопределенностью в ближайшем [обозримом] будущем я отдал приказ авианосцу „Шарль де Голль“, его авиационным средствам и сопровождающим фрегатам отправиться в Средиземное море», — сказал Макрон.
Президент подчеркнул, что это решение направлено на усиление оборонительного присутствия Франции и выполнение союзнических обязательств в регионе. Он также отметил, что у Франции есть соглашения о защите с Катаром, Кувейтом и ОАЭ, и страна готова поддерживать своих союзников.
Прежде Макрон заявил, что Франция не была заранее проинформирована о предстоящих ударах США и Израиля по Ирану и не принимала в них участия. Президент подчеркнул, что безопасность граждан и национальных активов является для Франции абсолютным приоритетом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 3 мар
- Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде
- 3 мар
- Четырехлапые заложники конфликта: как собаки выживают под ударами в Иране
- 3 мар
- СМИ сообщили о громком взрыве в Дубае
- 3 мар
- Оглушительная тишина: в США и Европе все еще молчат об ударе по школе в Минабе
- 3 мар
- Ирано-израильский конфликт: основные события 3 марта
- 3 мар
- Иран назвал условия для возвращения к переговорам с США
- 3 мар
- Бахрейн, Катар, Оман и не только: в каких странах иранские ракеты настигли цели
- 3 мар
- Черная солидарность: Европа и США сплотились в агрессии против Ирана
- 3 мар
- Лавров призвал остановить боевые действия на Ближнем Востоке
- 3 мар
- США и Израиль атаковали офис совета экспертов в Куме, избирающего лидера Ирана
Читайте также
43%
Нашли ошибку?