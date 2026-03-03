Макрон: Франция направит авианосную группу в Средиземное море

Президент Франции Эммануэль Макрон приказал отправить авианосец «Шарль де Голль» вместе с его группой в Средиземное море из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он сообщил в телеобращении к нации, которое транслировал Елисейский дворец.

«В связи с нестабильной ситуацией и неопределенностью в ближайшем [обозримом] будущем я отдал приказ авианосцу „Шарль де Голль“, его авиационным средствам и сопровождающим фрегатам отправиться в Средиземное море», — сказал Макрон.

Президент подчеркнул, что это решение направлено на усиление оборонительного присутствия Франции и выполнение союзнических обязательств в регионе. Он также отметил, что у Франции есть соглашения о защите с Катаром, Кувейтом и ОАЭ, и страна готова поддерживать своих союзников.

Прежде Макрон заявил, что Франция не была заранее проинформирована о предстоящих ударах США и Израиля по Ирану и не принимала в них участия. Президент подчеркнул, что безопасность граждан и национальных активов является для Франции абсолютным приоритетом.

