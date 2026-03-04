КСИР утверждает, что эсминец ВМС США в Индийском океане был поражен ракетами
Судно находилось примерно в 650 километрах от побережья Ирана.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Abed Alrahman Alkahlout; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что американский эсминец в Индийском океане был поражен ракетами. Судно находилось примерно в 650 километрах от побережья Ирана и в этот момент заправлялось.
Ранее Tasnim сообщило со ссылкой на источники, что еще один истребитель F-15 ВВС США был сбит над Кувейтом.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.
Тегеран ответил на действия Вашингтона и Иерусалима. Он, в свою очередь, нанес удары не только по Тель-Авиву, но и по американским базам в регионе. Так в конфликт оказались втянуты ОАЭ, Катар, Ирак и другие государства.
МИД РФ осудил действия США и Израиля. Россия призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Боевые столкновения продолжаются почти два дня. В своем заявлении президент США Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 мар
- История повторяется: Нападение США на Иран предсказали еще 50 лет назад
- 4 мар
- Спецборт МЧС вылетел из Азербайджана с покинувшими Иран россиянами
- 4 мар
- Литва объявила о готовности присоединиться к войне США и Израиля против Ирана
- 4 мар
- Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
- 3 мар
- Сына погибшего Али Хаменеи выбрали новым верховным лидером Ирана
- 3 мар
- Макрон: Франция направит авианосную группу в Средиземное море
- 3 мар
- Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхеде
- 3 мар
- Четырехлапые заложники конфликта: как собаки выживают под ударами в Иране
- 3 мар
- СМИ сообщили о громком взрыве в Дубае
- 3 мар
- Оглушительная тишина: в США и Европе все еще молчат об ударе по школе в Минабе
Читайте также
86%
Нашли ошибку?