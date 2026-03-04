ЦАХАЛ продвигается на юг Ливана: десятки тысяч человек пытаются спастись от ударов

Эфирная новость 49 0

Атакам подвергся в том числе город Армун — там прогремело сразу несколько мощных взрывов.

Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru

Тема:
Война Израиля и Ирана

От ударов израильской армии сейчас пытаются спастись десятки тысяч мирных жителей Ливана. Несколько часов назад взрывы прогремели в крупных городах страны. Уничтожены целые жилые кварталы. Спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших. На месте работает корреспондент «Известий» Али Хашишо.

«Этой ночью Израиль нанес мощные удары по городам, которые до сих пор не обстреливал. Позади меня — здание в центре Сайды, в нем располагались в том числе магазины. Ракета прилетела в это здание всего через несколько минут после закрытия, и теперь оно полностью охвачено огнем», — показал корреспондент.

Еще более мощной атаке подвергся город Армун. Там прогремело сразу несколько взрывов. Снаряды попали в жилые дома в центре города. Один из них оказался практически полностью разрушен. Завалы местные жители разбирают вручную, в надежде найти выживших. Всего за эти дни в Ливане погибли 50 мирных жителей.

Армун находится на юге страны. Именно по направлению к нему, как утверждают, сейчас движутся израильские войска, которые накануне пересекли границу и вошли на территорию Ливана. То есть сегодняшний обстрел может быть лишь началом артподготовки к штурму города. Пока наземные бои идут вдоль границы. Активисты «Хезболлы» отказались сложить оружие и продолжают наносить по вооруженной технике ЦАХАЛа удар за ударом.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
4 мар
Новые параметры войны: к слежке за верховным лидером Ирана привлекали ИИ
4 мар
ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам в Тегеране
4 мар
Борт МЧС с покинувшими Иран россиянами прилетел в Жуковский
4 мар
Иран выпустил по позициям США и Израиля более 40 ракет
4 мар
КСИР попытался атаковать военный флот США в Саудовской Аравии
4 мар
Еще не нанесли решающий удар: ответные действия Ирана вскрыли слабые места в стратегии США и Израиля
4 мар
Мирошник оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на переговоры по Украине
4 мар
КСИР утверждает, что эсминец ВМС США в Индийском океане был поражен ракетами
4 мар
История повторяется: нападение США на Иран предсказали еще 50 лет назад
4 мар
Спецборт МЧС вылетел из Азербайджана с покинувшими Иран россиянами
-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
«Подглядела пароль телефона Кологривого»: Уколова про хитрости 11-летней Руденко
11:58
От «Атомного урока» до госпитальных школ: объявлены лауреаты премии общества «Знание»
11:53
«Ангарскому маньяку» оставили в силе второй приговор
11:45
«Здоровье под вопросом»: жених Лерчек попросил помолиться за нее
11:40
По-пацански или нет? Кети Топурия об оплате женских бьюти-услуг из мужского кармана
11:35
ЦАХАЛ продвигается на юг Ливана: десятки тысяч человек пытаются спастись от ударов

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Лететь или отменять тур? Опасно ли отдыхать в Египте и Турции из-за конфликта на Ближнем Востоке
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео