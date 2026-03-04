ЦАХАЛ продвигается на юг Ливана: десятки тысяч человек пытаются спастись от ударов
Атакам подвергся в том числе город Армун — там прогремело сразу несколько мощных взрывов.
Фото, видео: Reuters/Stringer; 5-tv.ru
От ударов израильской армии сейчас пытаются спастись десятки тысяч мирных жителей Ливана. Несколько часов назад взрывы прогремели в крупных городах страны. Уничтожены целые жилые кварталы. Спасатели разбирают завалы в надежде найти выживших. На месте работает корреспондент «Известий» Али Хашишо.
«Этой ночью Израиль нанес мощные удары по городам, которые до сих пор не обстреливал. Позади меня — здание в центре Сайды, в нем располагались в том числе магазины. Ракета прилетела в это здание всего через несколько минут после закрытия, и теперь оно полностью охвачено огнем», — показал корреспондент.
Еще более мощной атаке подвергся город Армун. Там прогремело сразу несколько взрывов. Снаряды попали в жилые дома в центре города. Один из них оказался практически полностью разрушен. Завалы местные жители разбирают вручную, в надежде найти выживших. Всего за эти дни в Ливане погибли 50 мирных жителей.
Армун находится на юге страны. Именно по направлению к нему, как утверждают, сейчас движутся израильские войска, которые накануне пересекли границу и вошли на территорию Ливана. То есть сегодняшний обстрел может быть лишь началом артподготовки к штурму города. Пока наземные бои идут вдоль границы. Активисты «Хезболлы» отказались сложить оружие и продолжают наносить по вооруженной технике ЦАХАЛа удар за ударом.
