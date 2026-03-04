Захарова назвала ближневосточный кризис беспрецедентной трагедией

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Ситуация в зоне арабо-израильского противостояния стремительно ухудшается.

Мария Захарова о конфликте Ирана и Израиля

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Тема:
Война Израиля и Ирана

Текущие события на Ближнем Востоке представляют собой один из наиболее страшных и катастрофических периодов в истории данного региона за все время. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ в эфире радио Sputnik. Дипломат подчеркнула, что происходящее сейчас характеризуется исключительным драматизмом и беспрецедентным уровнем эскалации.

Захарова отметила, что аналогичные оценки давались ситуации и ранее, в частности, на начальных этапах обострения в секторе Газа. Однако текущая динамика заставляет использовать еще более жесткие определения.

«Несмотря на все эпитеты, которые были даны, все равно сейчас мы опять говорим о беспрецедентной трагичности ситуации, учитывая масштабы, скорость распространения зоны конфликта и жертвы», — подчеркнула дипломат.

Москва последовательно призывает всех участников вооруженного противостояния к немедленному сложению оружия и прекращению любых агрессивных действий. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее акцентировал внимание на том, что ключевым приоритетом для мирового сообщества должна стать остановка атак, которые приводят к массовой гибели мирного населения. Российская сторона настаивает на деэскалации и переходе к политико-дипломатическому урегулированию, чтобы предотвратить дальнейшее разрастание гуманитарной катастрофы в регионе.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Тема:
Война Израиля и Ирана
