Посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов: россиян в числе пострадавших в Израиле нет

Фото: Reuters/Nir Elias
Граждан России среди пострадавших в Израиле после начала конфликта с Ираном нет. Об этом сообщил в Telegram-канал «Вести» со ссылкой на посла России в Израиле Анатолия Викторова.
«Нет, таких данных у нас нет. Ни официальные власти израильские, ни родственники нам о таких случаях не сообщали. Мы следим и за прессой, мониторим», — уточнил дипломат.
Он добавил, что за те пять дней, что идет вооруженный конфликт на Ближнем Востоке в списках умерших была лишь одна женщина с фамилией, которая указывает на ее русское происхождение. Но гражданства России у нее нет, и родственники усопшей за помощью в посольство не обращались. Женщине было 68 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в других государствах Ближнего Востока, включая Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.
Министерство иностранных дел России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. В своем заявлении американский лидер Дональд Трамп сказал, что они будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется. А также, что у США достаточно ресурсов, чтобы вести «войны бесконечно».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что спецборт МЧС с покинувшими Иран россиянами прилетел в Жуковский. На борту самолета было 117 человек, из них 54 — дети.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
