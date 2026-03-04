Западные аналитики впервые признали успехи Ирана в конфликте на Ближнем Востоке
Всего в регионе атакам подверглись около двадцати военных объектов США и их союзников.
Фото, видео: www.globallookpress.com/Majid Asgaripour; 5-tv.ru
Ракетная атака Ирана уничтожила базу ЦРУ в Саудовской Аравии
Западные военные аналитики впервые признали успехи иранской армии в конфликте на Ближнем Востоке. По их данным, ракетной атакой была уничтожена одна из баз ЦРУ в регионе. Она располагалась в Саудовской Аравии и была одной из центральных для американской разведки.
Еще одной пораженной целью стало здание американского консульства в Дубае. После попадания ракеты в здании дипмиссии начался пожар. При этом госсекретарь США Марко Рубио не стал отвечать на вопрос о масштабах разрушения.
«Весь персонал в безопасности, это самое главное. Мы начали сокращать число наших дипломатов заранее и уже сократили их до минимума в Бейруте, Багдаде, Эрбиле и в других наших представительствах», — заявил Марко Рубио.
В Вашингтоне отказались комментировать эффективность предыдущих ударов Ирана по военным объектам США. По словам экспертов, уничтожен радар самой современной системы ПВО в Эмиратах, который позволял американцам проводить радиоразведку Ирана. Это вооружение очень хочет получить, например, Украина.
Больше суток что-то горело и на используемой американцами базе в иракском Эрбиле. А всего в регионе атакам подверглись около двадцати военных объектов США и их союзников.
Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке
