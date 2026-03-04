Количество пострадавших от ракетных ударов в ОАЭ выросло до 78 человек

Сергей Добровинский
Погибли трое граждан Пакистана, Непала и Бангладеш.

Сколько человек пострадало в ОАЭ из-за войны в Иране

Фото: Reuters/Majid Khahi

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Количество пострадавших из-за атак Ирана по территории Объединенных Арабских Эмиратов выросло до 78 человек. Об этом сообщили в Министерстве обороны ОАЭ.

В результате ударов погибли трое граждан Пакистана, Непала и Бангладеш. Незначительные ранения получили граждане ОАЭ, Египта, Судана, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Индии, Бангладеш, Шри-Ланки, Азербайджана, Йемена, Уганды, Эритреи, Ливана и Афганистана, сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее, 3 марта, Минобороны ОАЭ сообщало о 68 пострадавших.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Исламской Республики Иран. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам, в результате чего погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.

Тегеран в ответ нанес удары по Израилю и по американским базам в регионе — в конфликт оказались втянуты Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ирак и другие ближневосточные страны.

Министерство иностранных дел России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что США будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется.

Атака США и Израиля на Иран: хронология нового витка эскалации на Ближнем Востоке

Тема:
Война в Иране
