Минобороны Турции сообщило об уничтожении ракеты из Ирана
Турция будет реагировать на любое враждебное действие в отношении страны, подчеркнули в ведомстве.
Минобороны Турции: силы ПВО сбили баллистическую ракету из Ирана
Баллистическую ракету, запущенную из Ирана, уничтожили в небе над Турцией. Об этом сообщило министерство обороны Турции.
«Силы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье, своевременно перехватили и нейтрализовали баллистическую ракету, запущенную из Ирана», — говорится в публикации на сайте ведомства.
Уточняется, что боеприпас упал в районе Дертиол в провинции Хатай. В результате происшествия никто не пострадал.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что Турция будет реагировать на любое враждебное действие в отношении страны.
Ранее сообщалось о том, что официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik назвала ближневосточный кризис беспрецедентной трагедией. Дипломат подчеркнула, что происходящее сейчас характеризуется исключительным драматизмом и беспрецедентным уровнем эскалации. Захарова отметила, что аналогичные оценки давались ситуации и ранее, в частности, на начальных этапах обострения в секторе Газа. Однако текущая динамика заставляет использовать еще более жесткие определения.
