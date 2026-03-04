Глава генштаба США раскрыл стратегию в ирано-израильском конфликте

Глава генштаба США Кейн: нанесем удары по иранским ракетным системам и флоту

США наносят удары по иранским системам баллистических ракет и военно-морскому флоту. Цель — уничтожить боевой потенциал исламской республики. Об этом рассказал председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн в ходе пресс-конференции.

«Во-первых, мы наносим удары по иранским системам баллистических ракет и уничтожаем их, чтобы подготовить их к угрозе американским силам, партнерам и интересам в регионе. Во-вторых, мы уничтожаем иранский военно-морской флот, снижая его потенциал, возможности и способность проводить операции не только в зоне ответственности Центрального командования, но и, как показал госсекретарь в видеоролике, по всему миру. В-третьих, мы обеспечиваем, чтобы Иран не смог быстро восстановить или реорганизовать свою боеспособность, и эти этапы начнутся по мере продолжения кампании», — сказал он.

Кейн добавил, что американские силы смогли установить полное господство в воздухе над Ираном с момента начала военной операции.

«Это воздушное превосходство не только усилит защиту наших сил, но и позволит им продолжить работу над Ираном», — сказал он.

Генерал отметил, что за последние двое суток американские военные нанесли большое количество ударов по различным целям. По его словам, атаки осуществлялись с использованием различных видов вооруженных сил.

«За последние два дня американские силы осуществили сотни ударов с суши моря, доставив в цели боевое заряды», — добавил генерал.

Он также уточнил, что в операции задействованы стратегические бомбардировщики B-2. Эти самолеты совершили длительные беспосадочные перелеты с территории континентальной части США и применили высокоточные проникающие боеприпасы для поражения подземных объектов на территории Ирана.

Кроме авиации, в операции участвуют корабли Военно-морских сил США и авианосные ударные группы, которые уже уничтожили сотни заранее определенных целей в регионе.

Также генерал сообщил, что к операции подключены и другие структуры американских вооруженных сил. В частности, космическое командование и киберкомандование проводят действия, направленные на дезорганизацию систем противника и усложнение его ответных шагов.

«Это займет еще какое-то время», — сказал он, отметив, что военным еще предстоит поразить «сложные» цели.

Кейн подчеркнул, что операция может сопровождаться потерями.

«Мы ожидаем, что понесем еще потери», — добавил Кейн.

Министр обороны США Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выступили перед журналистами с брифингом, посвященным военной операции против Ирана.

Накануне оба руководителя уже отвечали на вопросы американских законодателей в ходе закрытых слушаний в конгрессе. Обсуждение было посвящено причинам начала военной кампании и текущей обстановке в зоне боевых действий.

После заседания представители Демократической партии сообщили прессе, что, по их мнению, многие важные вопросы так и остались без ответов. Они утверждают, что на слушаниях не прозвучало четкого объяснения мотивов начала операции, а также не были обозначены возможные сроки ее завершения. Кроме того, демократы заявили, что участникам встречи не представили доказательств наличия непосредственной угрозы со стороны Ирана.

Обострение ситуации в регионе произошло 28 февраля, когда США совместно с Израилем начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщалось о разрушениях и погибших среди мирных жителей.

Иранская сторона объявила о проведении ответных атак. По информации Тегерана, удары наносятся по территории Израиля, а также по американским военным объектам, расположенным на Ближнем Востоке.

