Хегсет: США одерживают победу в операции «Эпическая ярость» против Ирана
Штаты уже вывели большинство американских войск, находившихся на американских базах, за пределы зоны поражения иранского огня.
Фото: Reuters/Claudia Greco
США одерживает победу в операции «Эпическая ярость». Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет в ходе пресс-конференции.
«Спустя четыре дня мы только начали сражаться. Америка борется за победу, и в операции «Эпическая ярость» мы ее одерживаем», — сказал он.
Кроме того, в свое речи он сообщил о том, что Штаты уже вывели более 90% своих военных с баз на Ближнем Востоке за пределы зоны поражения иранского огня.
«По мере того, как мы наращивали наступление, мы вывели подавляющее большинство американских войск, более 90% американцев, находившихся на наших базах... за пределы досягаемости иранского огня», — сказал министр войны.
В ходе пресс-конференции Хегсет также заявил о получении Штатами и Израилем полного контроля над воздушным пространством Ирана в будущем – уже спустя менее, чем через неделю. Для победы США намерены использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб.
С 28 февраля США и Израиль атаковали Иран, объявив о начале военной операции. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
