«Нам давно известно»: Хегсет заявил о намерении властей Ирана убить Трампа

Министр войны США заявил о попытке властей Ирана убить Трампа

Власти Ирана пытались убить президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет в ходе пресс-конференции об операции в Иране.

«Нам давно известно, что Иран намеревался убить президента Трампа и/или других американских чиновников», — сказал Хегсет.

