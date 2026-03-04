«Нам давно известно»: Хегсет заявил о намерении властей Ирана убить Трампа

Дарья Орлова
Ранее американский лидер подчеркивал, что что попытки лишить его жизни предпринимали неоднократно.

Правда ли власти Ирана пытались убить Дональда Трампа

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Война Израиля и Ирана

Министр войны США заявил о попытке властей Ирана убить Трампа

Власти Ирана пытались убить президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет в ходе пресс-конференции об операции в Иране.

«Нам давно известно, что Иран намеревался убить президента Трампа и/или других американских чиновников», — сказал Хегсет.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Война Израиля и Ирана
