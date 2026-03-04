«Нам давно известно»: Хегсет заявил о намерении властей Ирана убить Трампа

Ранее американский лидер подчеркивал, что что попытки лишить его жизни предпринимали неоднократно.
Фото: Reuters/Elizabeth Frantz
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Министр войны США заявил о попытке властей Ирана убить Трампа
Власти Ирана пытались убить президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет в ходе пресс-конференции об операции в Иране.
«Нам давно известно, что Иран намеревался убить президента Трампа и/или других американских чиновников», — сказал Хегсет.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 мар
- Независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными
- 4 мар
- Пентагон начал расследование удара по школе для девочек на юге Ирана
- 4 мар
- Хегсет: бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО
- 4 мар
- Министр войны США пообещал «новые волны» развития ирано-израильского конфликта
- 4 мар
- Глава генштаба США раскрыл стратегию в ирано-израильском конфликте
- 4 мар
- Хегсет: США одерживают победу в операции «Эпическая ярость» против Ирана
- 4 мар
- Министр войны США заявил о скором конце Ирана
- 4 мар
- Хегсет: США применят неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб
- 4 мар
- В Иране заявили о гибели свыше тысячи граждан от ударов США и Израиля
- 4 мар
- Минобороны Турции сообщило об уничтожении ракеты из Ирана
Читайте также
93%
Нашли ошибку?