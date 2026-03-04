Хегсет: США будут сами диктовать условия войны с Ираном на каждом этапе

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Вашингтон не даст Тегерану создать ядерное оружие.

США будут диктовать условия войны с Ираном на каждом этапе

Фото: Reuters/Elizabeth Frantz

Война в Иране

США намерены диктовать свои условия в конфликте с Ираном и полностью исключают возможность появления у него ядерного оружия. Об этом заявил на пресс-конференции министр войны Пит Хегсет.

«Иран никогда не будет обладать ядерной бомбой. Не при нас. Никогда. И именно поэтому моральная ясность президента Трампа в отношении Ирана сегодня так важна. Больше никаких полумер, особенно когда Иран находится в самом слабом положении», — сказал он.

Новость дополняется.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

