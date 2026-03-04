Хегсет: бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО
Министр войны США напомнил о принципе коллективной обороны альянса в связи с операцией против Ирана.
Фото: www.globallookpress.com/ Daniel Naupold
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет на брифинге.
Новость дополняется.
%red-5059291%
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 мар
- Независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными
- 4 мар
- Хегсет: США будут сами диктовать условия войны с Ираном на каждом этапе
- 4 мар
- Хегсет: США одерживают победу в операции «Эпическая ярость» против Ирана
- 4 мар
- Хегсет: США применят неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб
- 4 мар
- Американская подводная лодка потопила иранский корабль у берегов Шри-Ланки
- 4 мар
- Западные аналитики впервые признали успехи Ирана в конфликте на Ближнем Востоке
- 4 мар
- Новые параметры войны: к слежке за верховным лидером Ирана привлекали ИИ
- 4 мар
- ВВС Израиля нанесли удар по командным центрам в Тегеране
- 4 мар
- Иран выпустил по позициям США и Израиля более 40 ракет
- 4 мар
- КСИР попытался атаковать военный флот США в Саудовской Аравии
Читайте также
93%
Нашли ошибку?