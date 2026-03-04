Хегсет назвал сроки окончания операции США против Ирана

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 83 0

Министр войны Пит Хегсет рассказал о преимуществе Штатов в этом противостоянии.

В США назвали сроки окончания операция против Ирана

Фото: www.globallookpress.com/Tech. Sgt. Sarah M. McClanahan

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана Война в Иране

Хегсет: военная операция против Ирана может продлиться несколько недель

Военная операция против Ирана может продлиться несколько недель, но США задают ей ритм. Об этом заявил министр войны Пит Хегсет в ходе брифинга.

«Мы не говорим о четырех неделях, но это может быть и шесть, и восемь, и три. В конечном итоге, мы задаем темп и ритм. Противник находится в неустойчивом положении, поэтому мы будем держать его в таком же состоянии», — сказал он.

Хегсет отметил, что американцы укрепляют свою защиту, а наступательные возможности Ирана снижаются. США располагают огромным запасом боеприпасов, которых насчитывается десятки тысяч. В частности, американцы намерены использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб.

С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
4 мар
Кувейт по ошибке сбил три американских бомбардировщика
4 мар
Американский сенатор перепутал Иран и Израиль, говоря о ядерном оружии
4 мар
Хегсет: США применяют вооружения с ИИ в операции против Ирана
4 мар
При ударе США по иранскому кораблю у Шри-Ланки погибли 80 человек
4 мар
Хегсет: Иран никогда не планировал заключать ядерную сделку с США
4 мар
США продолжат бить по Ирану в ближайшие несколько суток
4 мар
Независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными
4 мар
Пентагон начал расследование удара по школе для девочек на юге Ирана
4 мар
Хегсет: бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО
4 мар
«Нам давно известно»: Хегсет заявил о намерении властей Ирана убить Трампа
-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.61
0.44 90.31
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
Кувейт по ошибке сбил три американских бомбардировщика
18:20
Водяной или электрический: какой теплый пол лучше и безопаснее
18:15
В Иране отложили церемонию прощания с Али Хаменеи
18:07
«Ладно, погнали»: Уколова об экстриме на съемках в Дубае
18:05
Американский сенатор перепутал Иран и Израиль, говоря о ядерном оружии
17:49
В Тульской области обрушилась крыша завода

Сейчас читают

В Киеве осквернили мост Патона — нардеп посвятил этому стихи
«Меня выгнал Крыжовников»: Медалин о начале карьеры
Три комплекта термобелья: юная актриса Алиса Руденко о съемках лета зимой
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить
Какие цветы простоят долго: недорогой букет к 8 Марта — фото
🪐Гороскоп на март 2026 года для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео