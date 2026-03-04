Хегсет назвал сроки окончания операции США против Ирана
Министр войны Пит Хегсет рассказал о преимуществе Штатов в этом противостоянии.
Фото: www.globallookpress.com/Tech. Sgt. Sarah M. McClanahan
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Хегсет: военная операция против Ирана может продлиться несколько недель
Военная операция против Ирана может продлиться несколько недель, но США задают ей ритм. Об этом заявил министр войны Пит Хегсет в ходе брифинга.
«Мы не говорим о четырех неделях, но это может быть и шесть, и восемь, и три. В конечном итоге, мы задаем темп и ритм. Противник находится в неустойчивом положении, поэтому мы будем держать его в таком же состоянии», — сказал он.
Хегсет отметил, что американцы укрепляют свою защиту, а наступательные возможности Ирана снижаются. США располагают огромным запасом боеприпасов, которых насчитывается десятки тысяч. В частности, американцы намерены использовать неограниченный запас высокоточных гравитационных бомб.
С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 4 марта 2026 года
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 4 мар
- Кувейт по ошибке сбил три американских бомбардировщика
- 4 мар
- Американский сенатор перепутал Иран и Израиль, говоря о ядерном оружии
- 4 мар
- Хегсет: США применяют вооружения с ИИ в операции против Ирана
- 4 мар
- При ударе США по иранскому кораблю у Шри-Ланки погибли 80 человек
- 4 мар
- Хегсет: Иран никогда не планировал заключать ядерную сделку с США
- 4 мар
- США продолжат бить по Ирану в ближайшие несколько суток
- 4 мар
- Независимая миссия ООН признала удары США и Израиля по Ирану незаконными
- 4 мар
- Пентагон начал расследование удара по школе для девочек на юге Ирана
- 4 мар
- Хегсет: бессмысленный инцидент в Турции спровоцирует применение пятой статьи НАТО
- 4 мар
- «Нам давно известно»: Хегсет заявил о намерении властей Ирана убить Трампа
Читайте также
93%
Нашли ошибку?