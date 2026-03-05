В Запорожской области расчеты БпЛА группировки «Восток» обеспечили огневое прикрытие для штурмовых подразделений. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Беспилотники вели разведку, отслеживая перемещения противника и уничтожая его резервы и огневые точки. Благодаря их действиям штурмовики заняли позиции и уничтожили живую силу ВСУ. Оператор БпЛА с позывным «Буддист» рассказал о ликвидации трех дронов типа «Баба-Яга». Подразделения группировки «Восток» продолжают расширять зону контроля.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

