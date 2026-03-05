«Остановите удары по Ирану»: ветеран армии США ворвался на заседание Сената

Окружение Трампа тиражирует фейки и даже эпизоды из компьютерных игр. В государственных СМИ и социальных сетях развернули агрессивную кампанию по демонизации Ирана. И пострадавшая сторона в этом конфликте, по их мнению, исключительно Израиль и США. Цинизм западных политиков зашкаливает. Никаких новостей о сотнях погибших детей и мирных жителей исламской республики, конечно же, не публикуют.

Против войны, развязанной на Ближнем Востоке выступают даже американские военные. Кадры, которые вряд ли покажут на Западе, пересмотрел корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Это заседание американского Сената с самого начала пошло не по плану. В зал ворвался ветеран армии США, который хоть и в одиночку, но очень настойчиво требовал немедленно остановить удары США по Ирану. Усмирить его пытались несколько охранников и даже сами сенаторы, но даже общими усилиями вывести бывшего военного из зала им долго не удавалось.

О том, что США на Ближнем Востоке защищает именно интересы еврейского государства, в Америке говорят многие, и в том числе сенаторы. Дональд Трамп до сих пор называл своим главным мотивом некую угрозу самим США, но сегодня, кажется, проговорился.

«Думаю, нас активно поддерживают. И если бы мы не сделали это первыми, они сделали бы это с Израилем — и потом взялись бы за нас, если бы представилась такая возможность», — заявил президент США Дональд Трамп.

Ограничить возможности самого Трампа пытались демократы, а также несколько однопартийцев главы Белого дома. Но даже их совместных усилий не хватило. Резолюция о том, чтобы заставить Трампа согласовывать каждый военный удар с Конгрессом, оказалась провалена. И теперь у Трампа по сути развязаны руки. О том, как именно в США умеют выбирать цели, может дать представление вот этот эпизод с лидером демократов в Сенате Чаком Шумером.

— Никому не нужна ядерная война. Никому не нужен Израиль с ядерным оружием. Но и бесконечная война тоже никому не нужна. Все просто. Что я сказал?

— Что никому не нужен Израиль с ядерным оружием.

— Ой, нет, давай переговорю. Никому не нужна бесконечная война, но что точно никому не нужно, так это Иран с ядерным оружием. Окей?.

Точно так же, кажется, путают цели и военные. Яркий тому пример — атака на школу для девочек в иранском Минабе. Она стала мишенью в первый же день обстрелов. Погибли больше 170 детей. Эти душераздирающие кадры, как экскаваторы роют новые могилы, облетели весь мир. С жертвами удара прощались десятки тысяч иранцев, которые несли портреты девочек, самым старшим едва исполнилось 12. Белый дом долго молчал, как будто ничего не было. И вот сегодня пресс-секретарь Трампа Левитт без стеснений заявила: это все иранская пропаганда.

«США не нацеливается в гражданских, в отличие от бандитского иранского режима, который убивает детей, убил тысячи своих же гражданских людей за последние недели и эффективно использует пропаганду», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Из Белого дома вообще приходит все больше сигналов о том, что происходящее в мире там считают чем-то вроде игры. И даже в официальных видео из Вашингтона реальные кадры соседствуют со сценами из компьютерных симуляторов. И, словно заигравшиеся геймеры, продлевают себе сроки. Заявленные изначально Трампом четыре недели операции устами главы Пентагона растягиваются теперь хоть до бесконечности.

«Наши действия ограничены лишь стремлением президента Трампа добиться определенных целей ради блага американцев. Сроки могут составлять как четыре недели, так и шесть или восемь, а возможно, и три. Мы сами определяем динамику и темпы операции», — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Хотя источники ключевых американских телеканалов усомнились в том, что все идет так хорошо. CNN утверждает, что советники главы Белого дома рекомендуют ему как можно скорее объявить победу над Тегераном, опасаясь хаоса на энергетическом рынке и растущего недовольства среди населения. Цены на бензин в США уже начали расти впервые за полгода. Аналитики ЦРУ — действующие и бывшие — оказались единодушны во мнении: Вашингтон рискует увязнуть в начатой им же войне.

«США придется вступить в бой, чтобы попытаться открыть этот пролив, и я не думаю, что у США есть для этого возможности. Если они введут туда корабли, у Ирана тоже есть подводные лодки, и он будет отвечать ударами по кораблям США. А они очень уязвимы. Именно поэтому они и стараются держаться подальше от берега и не подходить слишком близко, чтобы не быть ввязанными в бой с Ираном», — считает бывший военный аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

А еще Пентагону не хватает денег. Военное министерство попросило срочно выделить ему еще 50 миллиардов долларов. Но вопрос бюджета Трамп в одиночку решить не сможет — тут точно потребуется получить одобрение Конгресса. Вот только получится ли его добиться в следующий раз?

