В Иране заявили о готовности к наземному вторжению США

Глава МИД Аракчи: Иран готов к наземному вторжению американских войск

Иран готов к наземному вторжению американских войск и сможет им противостоять. Об этом заявил министр иностранных дел страны Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC.

Дипломат отметил, что Тегеран не просил о прекращении огня и напомнил, что не делал это и когда в июне прошлого года американские военные нанесли удары по иранским ядерным объектам.

«Мы не просили о прекращении огня даже в прошлый раз. В прошлый раз именно Израиль просил о прекращении огня. Они попросили о безоговорочном прекращении огня после 12 дней нашего сопротивления их агрессии», — подчеркнул глава иранского МИД.

Кроме того, Аббас Аракчи заявил, что нападение в разгар переговоров отбило у Ирана всякое желание их вести с представителями США в будущем.

«Мы вели переговоры дважды в прошлом и этом году, а затем в разгар переговоров они напали на нас. <…> Мы не видим причин снова вступать в переговоры с теми, кто нечестен в переговорах и не вступает в них добросовестно», — сказал министр.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР начал серию массированных ударов по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и других государствах.

По мнению экспертов, происходящее на Ближнем Востоке может привести к мировому экономическому кризису. В том числе и из-за блокировки Ормузского пролива. По судам, которые оказываются в его водах, наносят удары.

Также ранее сообщалось, что число погибших при ударах США и Израиля по Ирану достигло 1230 человек.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 5 марта 2026 года

