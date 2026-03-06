ВСУ атаковали жилой дом в Севастополе — пострадали девять человек

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Среди пострадавших есть дети.

ВСУ атаковали жилой дом в Севастополе 6 марта — фото

Фото: MAX/РаZVожаев/razvozhaev

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: девять человек пострадали при атаке ВСУ

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Севастополь, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди», — написал в своем канале в MAX Михаил Развожаев, уточнив, что это произошло на улице Ефремова.

По его словам, за медицинской помощью уже обратилось девять человек, трое из которых — дети. Шесть пострадавших, включая несовершеннолетних, были доставлены в больницы. У них, как пояснил губернатор, резаные раны. У троих пострадавших незначительные травмы — они от госпитализации отказались.

Михаил Развожаев добавил, что оперативные службы работают на месте ЧП. К ликвидации последствий в пострадавших домах специалисты приступят рано утром.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратовской области в результате атаки боевиков киевского режима пострадали три человека. Это произошло прошлой ночью, 5 марта. Противник тогда тоже с помощью дронов атаковал гражданские объекты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю со 9 по 15 март...

4:05
Бывшие дипломаты РФ призвали к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке
4:04
В Будапеште пропали инкассаторы «Ощадбанка»: Украина обвинила Венгрию в захвате заложников
4:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю со 9 по 15 марта
3:49
Умер известный мексиканский художник Педро Фридеберг
3:32
Выше обычного: геомагнитный прогноз на 6 марта
3:16
