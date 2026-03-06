ВСУ атаковали жилой дом в Севастополе — пострадали девять человек
Среди пострадавших есть дети.
Фото: MAX/РаZVожаев/razvozhaev
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев: девять человек пострадали при атаке ВСУ
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали Севастополь, в результате чего пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди», — написал в своем канале в MAX Михаил Развожаев, уточнив, что это произошло на улице Ефремова.
По его словам, за медицинской помощью уже обратилось девять человек, трое из которых — дети. Шесть пострадавших, включая несовершеннолетних, были доставлены в больницы. У них, как пояснил губернатор, резаные раны. У троих пострадавших незначительные травмы — они от госпитализации отказались.
Михаил Развожаев добавил, что оперативные службы работают на месте ЧП. К ликвидации последствий в пострадавших домах специалисты приступят рано утром.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Саратовской области в результате атаки боевиков киевского режима пострадали три человека. Это произошло прошлой ночью, 5 марта. Противник тогда тоже с помощью дронов атаковал гражданские объекты.
