Корректировка огня и контроль результатов осуществляются с помощью БПЛА.

Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Запад» сорвали ротацию ВСУ и уничтожили бронетехнику в Харьковской области. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Артиллерия эффективно поражает цели, включая батареи, технику и склады. Высокая мобильность «Ураганов» позволяет быстро менять позиции после залпа.

Корректировка огня и контроль результатов осуществляются с помощью БПЛА. После стрельбы расчеты оперативно перемещаются, избегая ответного огня. Военнослужащие используют штатные средства связи для координации действий.

Применяются осколочно-фугасные боеприпасы для максимального урона укреплениям и технике противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

