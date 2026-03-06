«Представить не могли»: почему операция США против Ирана потерпела неудачу

Скотт Риттер: операция США против Ирана потерпела неудачу

Операция американских войск в Иране привела к результатам, прямо противоположным тем, которые ожидало правительство. Такое заявление сделал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.

По словам эксперта, главной целью Вашингтона была смена политического режима в Иране. Однако добиться этого не удалось.

Более того, действия США только укрепили позиции иранского руководства. Риттер отметил, что вместо свержения руководства Исламской Республики американцы лишь расширили их возможности.

«Если целью убийства Али Хаменеи было вывести иранцев на улицы, то нам это удалось. Миллионы иранцев сегодня находятся на улицах, оплакивая его потерю», — поделился эксперт.

По его оценке, иранское правительство никогда еще не получало такой поддержки населения, как сейчас. При этом, с каждым новым ударом США эта поддержка только растет.

Неожиданный ответ Тегерана

Эксперт подчеркнул, что ответные действия иранских войск стали во многом неожиданными для США и Израиля.

По словам Риттера, Иран готовился к такому сценарию на протяжении более чем 20 лет — с 2005 года, когда бывший вице-президент США Дик Чейни впервые пригрозил Тегерану войной за существование.

Иранцы завершили приготовления и сейчас наносят удары по военной и дипломатической инфраструктуре США на Ближнем Востоке, а также по Израилю.

При этом, Исламская Республика делает это такими способами, которые оппоненты не могли и вообразить.

«Они разрушают военную и дипломатическую инфраструктуру США на Ближнем Востоке. Они наказывают Израиль такими способами, какие израильтяне и представить себе не могли», — отметил Риттер.

Хронология конфликта

США и Израиль 28 февраля начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность. Он также призвал граждан страны свергнуть режим.

В ночь на 1 марта иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. Жертвами атак также стали его дочь, зять, внучка и невестка.

Удары пришлись не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в самом Иране, так и в других странах региона.

Тегеран в ответ начал атаковать израильскую территорию и американские базы на Ближнем Востоке.

Позиция России

В Москве заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова содействовать урегулированию, в том числе в Совете Безопасности ООН.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

