«Ведете к войне»: в Италии призвали ввести санкции против США и помочь Ирану

Как премьер-министр страны пытается усидеть сразу на двух стульях?
Фото: www.globallookpress.com/ Rainer F. Steussloff/Intro
В Италии призвали ввести санкции против США и помочь Ирану
Итальянские парламентарии потребовали от правительства дистанцироваться от США и Израиля на фоне военной операции против Ирана. Об этом сообщает Politico.
Депутат от популистской партии «Движение пяти звезд» Арнальдо Ломути выступил с резким заявлением, призвав Рим пересмотреть внешнеполитический курс.
Политик потребовал от правительства Италии ввести санкции против Соединенных Штатов и предоставить военную помощь Иран.
Движение против войны
Ломути язвительно заметил, что Италии следует дистанцироваться от США и Израиля, которые ведут военную операцию против Ирана.
Его поддержал Анджело Бонелли из «Зелено-левого альянса», обвинивший правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони в «покорности» президенту США Дональду Трампу.
По мнению Бонелли, такая позиция втягивает Италию в войну, которая не имеет к ней прямого отношения.
«Вы ведете Италию к войне, министр. Знаете почему? Потому что, когда прилетает военный самолет, будь то грузовой или какой-то другой, и отправляется на техническое обслуживание или еще куда-то, эти самолеты потом летят бомбить, они отправляются на театр военных действий, они оказывают военную логистическую поддержку. В чем разница между военной логистической поддержкой и бомбардировками? Это значит, что мы участвуем в войне, а мы с этим не согласны. Нет, спасибо!» — заявил политик.
Итальянская оппозиция планирует вынести на голосование в парламенте резолюцию. Она должна обязать правительство не разрешать использование военных баз на итальянской территории для атак на Иран.
Внутриполитический кризис
Главная проблема для Мелони — крайняя непопулярность Трампа в Италии. Согласно данным Yougov, 77 процентов итальянцев относятся к американскому президенту неблагоприятно.
Война также усиливает страх перед скачком цен на энергоносители в стране, где и так одни из самых высоких тарифов на электроэнергию в ЕС.
Тонкий баланс
В этой ситуации премьер вынуждена балансировать на грани: избегать критики могущественного союзника в Белом доме, но при этом убеждать избирателей, что Рим не будет втянут в войну.
В четверг, 5 марта, Мелони пообещала предоставить помощь в сфере ПВО странам Персидского залива, пострадавшим от ответного огня Ирана.
При этом, министр обороны заявил об отправке «военно-морских средств» для защиты Кипра.
При этом она настаивает, что Италия не будет напрямую поддерживать американо-израильскую войну, а базы США на территории страны могут использоваться только для тыловой поддержки.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года
