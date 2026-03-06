Около трети погибших в Иране при ударах США и Израиля составили дети
Повреждены 3643 гражданских объекта, большая часть — жилые дома.
Фото: Reuters/Khalil Ashawi
Около 30% погибших при ударах США и Израиля по Ирану составили дети
Треть погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану — несовершеннолетние. Об этом сообщила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани в ходе брифинга. Ее слова привел телеканал SNN.
«30% наших погибших — дети», — заявила Мохаджерани.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
Совместными американо-израильскими ударами уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Иран заявил об ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля возросло до 1332. Кроме того, в ходе атак повреждения получили 3643 гражданских объекта, в том числе 3090 жилых домов, 528 торговых и сервисных центров, 14 медицинских и фармацевтических учреждений и девять центров Красного Полумесяца.
