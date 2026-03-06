Около трети погибших в Иране при ударах США и Израиля составили дети

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 22 0

Повреждены 3643 гражданских объекта, большая часть — жилые дома.

Сколько детей погибло в результате атаки на Иран

Фото: Reuters/Khalil Ashawi

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Около 30% погибших при ударах США и Израиля по Ирану составили дети

Треть погибших в результате ударов США и Израиля по Ирану — несовершеннолетние. Об этом сообщила официальный представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани в ходе брифинга. Ее слова привел телеканал SNN.

«30% наших погибших — дети», — заявила Мохаджерани.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил об ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что число погибших в Иране в результате ударов США и Израиля возросло до 1332. Кроме того, в ходе атак повреждения получили 3643 гражданских объекта, в том числе 3090 жилых домов, 528 торговых и сервисных центров, 14 медицинских и фармацевтических учреждений и девять центров Красного Полумесяца.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
6 мар
«Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
6 мар
«Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
6 мар
Армия Израиля уничтожила подземный бункер Али Хаменеи
6 мар
Движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось
6 мар
Число пострадавших из-за ракетных ударов Ирана по ОАЭ выросло до 112 человек
6 мар
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии
6 мар
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
6 мар
По центру Тегерана нанесли удар
6 мар
Сухопутные войска Ирана нанесли удары беспилотниками по базам США в Кувейте
6 мар
«Хотим просто жить»: жители Ливана бегут из южных районов страны
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:48
«Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
19:37
Племянник Григорьева-Аполлонова даст концерт в Париже с билетами за €499
19:27
Раскрыта причина ограничений на снятие крупных сумм наличных в банке
19:18
Около трети погибших в Иране при ударах США и Израиля составили дети
19:09
«Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
19:00
Не спешить с выводами и заметить знаки: таро-прогноз на неделю со 9 по 15 марта

Сейчас читают

Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
Универсальных средств не существует: как продлить жизнь подаренным на 8 Марта цветам
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить