Число пострадавших из-за ракетных ударов Ирана по ОАЭ выросло до 112 человек

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 61 0

Российских граждан среди них нет.

Сколько человек пострадали в ОАЭ из-за обстрелов Ирана

Фото: © Getty Images/Christopher Pike/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война Израиля и Ирана

Количество пострадавших в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) из-за ракетных обстрелов со стороны Ирана возросло до 112 человек. Об этом сообщило министерство обороны ОАЭ в социальной сети X.

По информации ведомства, это граждане ОАЭ, а также Азербайджана, Афганистана, Бангладеш, Бахрейна, Египта, Индии, Ирана, Коморских островов, Йемена, Ливана, Пакистана, Судана, Турции, Уганды, Филиппин, Шри-Ланки, Эритреи и Эфиопии.

Ранее, 4 марта, Минобороны ОАЭ сообщало о 78 пострадавших.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. В тот день Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам, в результате чего погибли сотни мирных жителей, в том числе дети. Также было уничтожено высшее руководство страны, включая аятоллу Али Хаменеи.

Иран в ответ нанес удары по Израилю и по американским базам в регионе — в конфликт оказались втянуты Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Ирак и другие ближневосточные страны.

Министерство иностранных дел России осудило действия США и Израиля. Москва призвала стороны конфликта вернуться к мирному урегулированию кризиса. Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что США будут наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как средства противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Дубаем и Абу-Даби отразили атаку ракет и беспилотников со стороны Ирана. 

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война Израиля и Ирана
6 мар
Движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось
6 мар
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии
6 мар
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
6 мар
По центру Тегерана нанесли удар
6 мар
Сухопутные войска Ирана нанесли удары беспилотниками по базам США в Кувейте
6 мар
«Хотим просто жить»: жители Ливана бегут из южных районов страны
6 мар
Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки по объектам США и Израиля
6 мар
Силы ПВО Ирана сбили очередной американский беспилотник MQ-9 Reaper
6 мар
США и Израиль ударили по детской площадке и станции скорой помощи в Иране
6 мар
Число погибших в Иране при ударах США и Израиля возросло до 1 332
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:15
Скользкие улицы: как пешеходам и водителям передвигаться в гололед
18:15
Семилетний мальчик провалился под лед и утонул в Астраханской области
18:06
Ногти в законе: как ГОСТ на маникюр и педикюр отразится на салонах красоты
18:04
Теплые края и северные красоты: куда поедут россияне на 8 Марта
17:55
«Показали зубы»: теннисистке из Венгрии угрожали перед матчем с украинкой
17:53
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта

Сейчас читают

Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Художественным руководителем МХАТ имени Горького назначен Сергей Безруков
Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить