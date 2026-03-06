США признались в ударе по району в Иране, где находилась школа для девочек

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 26 0

В результате атаки на учебное заведение в Минабе погибли 168 учениц, еще порядка 100 человек получили ранения.

Кто атаковал школу для девочек в Минабе

Фото: Reuters/Abbas Zakeri/Mehr News/WANA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

США нанесли удар по району в Иране, где была разрушена школа для девочек. Как сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники в правительстве, об этом заявили в администрации американского лидера Дональда Трампа.

Представители Белого дома не стали утверждать, что именно они атаковали учебное заведение, но подчеркнули, что это были точно не израильские военные.

Удар по школе для девочек в Минабе нанесли 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против Ирана. В результате атаки тяжелая бетонная крыша рухнула прямо на детей во время уроков. Погибли 168 учениц в возрасте от 7 до 12 лет. Еще как минимум 95 человек получили ранения разной степени тяжести.

Во вторник, 3 марта, в Минабе прошли массовые похороны, на которые пришли тысячи людей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что еще две школы в Иране подверглись обстрелу. Ракеты были предположительно американского и израильского происхождения.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 6 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 

 

Тема:
Война в Иране
6 мар
«Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
6 мар
Движение через Ормузский пролив почти полностью остановилось
6 мар
Сборная Ирана отказалась от участия в Паралимпийских играх в Италии
6 мар
Иран атаковал танкер под флагом США у берегов Кувейта
6 мар
Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
6 мар
По центру Тегерана нанесли удар
6 мар
Сухопутные войска Ирана нанесли удары беспилотниками по базам США в Кувейте
6 мар
Трамп готов отправить сухопутные войска в Иран в случае затяжной войны
6 мар
«Хотим просто жить»: жители Ливана бегут из южных районов страны
6 мар
Иран пообещал более масштабные и интенсивные атаки по объектам США и Израиля
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.19
0.39 90.79
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:48
«Над нами шутят»: США бросили застрявших на Ближнем Востоке американцев
19:37
Племянник Григорьева-Аполлонова даст концерт в Париже с билетами за €499
19:27
Раскрыта причина ограничений на снятие крупных сумм наличных в банке
19:18
Около трети погибших в Иране при ударах США и Израиля составили дети
19:09
«Аэрофлот» отменит все рейсы между Россией и ОАЭ с 12 по 31 марта
19:00
Не спешить с выводами и заметить знаки: таро-прогноз на неделю со 9 по 15 марта

Сейчас читают

Такер Карлсон заявил, что США больше не управляют миром
Эти ошибки совершают 90% мужчин. Как выбрать красивый букет цветов на 8 Марта
Универсальных средств не существует: как продлить жизнь подаренным на 8 Марта цветам
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить