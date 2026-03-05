Fаrs: США и Израиль выпустили ракеты по школам в городе Паранд под Тегераном

В новом город Паранд под Тегераном ракеты атаковали две школы. Об этом сообщило иранское агентство Fars в своем Telegram-канале.

«Несколько часов назад американские и израильские ракеты поразили две школы в новом городе Паранд. Полевые наблюдения журналиста Fars указывают на повреждение нескольких жилых единиц в непосредственной близости от этих двух школ», — сказано в публикации.

О наличии пострадавших пока ничего неизвестно.

С 28 февраля США и Израиль объявили о начале военной операции против Ирана. По данным ЦАХАЛ и иранских источников, погибло все высшее военно-политическое руководство Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Конфликт вышел далеко за пределы двустороннего противостояния. Иран наносит ответные удары по территории Израиля, американским базам в Катаре, Бахрейне, Кувейте, ОАЭ, Иордании и других странах.

Ранее 5-tv.ru писал, что шесть человек пострадали при падении обломков БПЛА в Абу-Даби. Среди раненых — граждане Пакистана и Непала.

