ПВО отразила удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Лучшее видео из зоны СВО

В ходе дежурства уничтожена авиабомба.
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Расчеты ПВО группировки «Восток» пресекли удар ВСУ по гражданской инфраструктуре. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
Средствами ПВО были своевременно вскрыты пуски авиабомб и маршруты БПЛА в Днепропетровской области. Цели идентифицированы до подхода к рубежам сброса.
Зенитные комплексы «Бук-М3» работали на отечественных системах управления. В ходе дежурства уничтожена авиабомба, направленная на гражданские объекты. После выполнения задачи расчеты сменили позиции.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
