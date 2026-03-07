Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву

На месте падения обломков работают экстренные службы.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX сообщил, что силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.
Подробности инцидента и информация о возможных последствиях уточняются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 83 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.
Наибольшее число дронов — 56 — уничтожено над Республикой Крым. Над Воронежской областью и акваторией Азовского моря сбили по семь БПЛА. Еще пять беспилотников поразили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Курской области и два — над территорией Краснодарского края.
Кроме того, по одному летательному аппарату уничтожено над Астраханской и Белгородской областями.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 февр
- Силы ПВО за ночь сбили 17 украинских беспилотников над российскими регионами
- 24 февр
- Силы ПВО России уничтожили 79 украинских беспилотников за ночь
- 22 февр
- Собянин сообщил о сбитии 24-го БПЛА, направлявшегося к Москве
- 22 февр
- В московских аэропортах отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов
- 22 февр
- Во всех аэропортах Москвы ввели ограничения на полеты
- 18 февр
- Силы ПВО России сбили 120 украинских БПЛА над регионами РФ
- 5 янв
- Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников на Москву
- 4 янв
- Количество сбитых БПЛА на подлете к Москве выросло до 40
- 4 янв
- Количество сбитых беспилотников на подлете к Москве достигло 23
- 3 янв
- Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников ВСУ летевших на Москву
93%
Нашли ошибку?