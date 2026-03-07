Собянин сообщил об уничтожении беспилотника, летевшего на Москву

Борис Сатаров
Борис Сатаров

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Сколько дронов ВСУ сбили на подлете к Москве 7 марта

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в MAX сообщил, что силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший на Москву.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента и информация о возможных последствиях уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы противовоздушной обороны за ночь сбили 83 украинских беспилотных летательных аппарата над регионами России. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Наибольшее число дронов — 56 — уничтожено над Республикой Крым. Над Воронежской областью и акваторией Азовского моря сбили по семь БПЛА. Еще пять беспилотников поразили над акваторией Черного моря, четыре — над территорией Курской области и два — над территорией Краснодарского края.

Кроме того, по одному летательному аппарату уничтожено над Астраханской и Белгородской областями.

Тема:
Атака беспилотников на Москву
