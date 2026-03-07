Израиль ударил по главному военному университету Ирана
В атаке участвовали около 80 самолетов.
Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes
Армия Израиля ударила по главному военному образовательному учреждению Корпуса стражей исламской революции — университету имени Имама Хусейна.
Согласно пресс-релизу Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, для нанесения ударов задействовали около 80 самолетов — представители вооруженных сил еврейского государства утверждают, что учебное заведение использовалось как тренировочный полигон для офицеров КСИР и место их собраний.
Также ЦАХАЛ поразил иранское ракетное подразделение, уничтожив военные бункеры и подземные склады баллистических ракет.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
- 7 мар
- Международный аэропорт Дубая полностью приостановил работу
- 7 мар
- БПЛА Ирана атаковал американскую военную базу в Дубае
- 7 мар
- Взрывы раздались в Иерусалиме после объявления о ракетном ударе со стороны Ирана
- 7 мар
- США поставит Израилю 12 тысяч авиабомб на сумму более чем $150 миллионов
- 7 мар
- Иран уничтожил системы ЗРК Patriot на базе США в ОАЭ
- 7 мар
- «Жизнь продолжается»: Бусев о стабильной обстановке в ОАЭ на фоне ударов Ирана
- 7 мар
- Масуд Пезешкиан попросил Путина поддержать Иран на международной арене
- 7 мар
- Шестимесячного ребенка спасли из-под завалов в иранском Куме
- 7 мар
- Пожар начался на американской базе в Багдаде после удара беспилотника
- 7 мар
- В США назвали ожидаемую дату завершения военной операции в Иране
