Армия Ирана заявила об ударе по объектам США в ОАЭ и Кувейте

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 81 0

Также ВМС Исламской Республики поразили радиолокационную станцию в Израиле.

Какие объекты США и Израиля атаковал Иран

Фото: www.globallookpress.com/ Xinhua

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране Война Израиля и Ирана

Военно-морские силы Ирана провели массированные атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам американских войск в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Об этом сообщили в пресс-службе иранских вооруженных сил.

Удары наносились с утра 7 марта. ВМС Ирана поразили расположения личного состава армии США, базу Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте и радиолокационные станции объекта Сдот-Миха в Израиле.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Война в Иране
7 мар
Иран отказался от ударов по соседним государствам при условии отсутствия атак с их территории
7 мар
Как минимум восемь человек погибли от удара США и Израиля в иранском Исфахане
7 мар
Израиль ударил по главному военному университету Ирана
7 мар
Международный аэропорт Дубая полностью приостановил работу
7 мар
БПЛА Ирана атаковал американскую военную базу в Дубае
7 мар
Взрывы раздались в Иерусалиме после объявления о ракетном ударе со стороны Ирана
7 мар
США поставит Израилю 12 тысяч авиабомб на сумму более чем $150 миллионов
7 мар
Иран уничтожил системы ЗРК Patriot на базе США в ОАЭ
7 мар
«Жизнь продолжается»: Бусев о стабильной обстановке в ОАЭ на фоне ударов Ирана
7 мар
Масуд Пезешкиан попросил Путина поддержать Иран на международной арене
+1° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.15
0.96 91.84
1.05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:58
Иран отказался от ударов по соседним государствам при условии отсутствия атак с их территории
13:39
Актриса из «Универа» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
13:21
Россия прекратила соглашение с ООН о создании центра устойчивого развития
12:59
Как минимум восемь человек погибли от удара США и Израиля в иранском Исфахане
12:49
Армия Ирана заявила об ударе по объектам США в ОАЭ и Кувейте
12:30
«С лицом жертвы»: Тутберидзе назвала российских фигуристов неблагодарными

Сейчас читают

Актриса из «Универа» Екатерина Ведунова погибла в ДТП вместе с дочерью
До пяти миллионов: За клевету в домовых чатах могут наказать рублем
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Какие недорогие цветы подарить девушке к 8 Марта — видео
⚡Сбили ракету в Турции: что с рейсами, опасно ли отдыхать
⚡Отдых в Египте и Турции: что с рейсами, опасно ли — новости
Скачать картинки 8 Марта: как поздравить женщин что подарить