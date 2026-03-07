Армия Ирана заявила об ударе по объектам США в ОАЭ и Кувейте
Также ВМС Исламской Республики поразили радиолокационную станцию в Израиле.
Фото: www.globallookpress.com/ Xinhua
Военно-морские силы Ирана провели массированные атаки беспилотными летательными аппаратами по объектам американских войск в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте. Об этом сообщили в пресс-службе иранских вооруженных сил.
Удары наносились с утра 7 марта. ВМС Ирана поразили расположения личного состава армии США, базу Аль-Минхад в Абу-Даби, лагерь Аль-Адири в Кувейте и радиолокационные станции объекта Сдот-Миха в Израиле.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
