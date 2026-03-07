Иран отказался от ударов по соседним государствам при условии отсутствия атак с их территории
Данную информацию подтвердила пресс-служба КСИР.
Фото: www.globallookpress.com/Morteza Nikoubazl
Временный руководящий совет Исламской Республики Иран постановил не проводить новых атак по странам Ближнего Востока, если с их территории не наносятся удары. Об этом сообщил президент Ирана Масуд Пезешкиан, его цитирует Mehr.
Глава ИРИ принес извинения соседним странам, пострадавшим от нанесенных ранее ударов.
По словам Пезешкиана, Иран не имеет агрессивных намерений по отношению к соседям. При этом врагам, которые мечтают о том, что Тегеран сдастся, следует «унести эту мечту с собой в могилу». Президент также отметил, что Иран придерживается международного права и гуманитарных норм, о которых часто говорят США и Израиль.
Ранее беспилотный летательный аппарат Ирана атаковал военную базу США в Дубае, из-за чего главный аэропорт эмирата приостановил работу.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
Совместными американо-израильскими ударами было уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия в ряде государств региона — в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
