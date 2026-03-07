Беспилотник КСИР атаковал американский танкер в Персидском заливе

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поразил американский нефтяной танкер. Об этом сообщило иранское новостное агентство Tasnim.

«Сегодня днем нефтяной танкер под брендом Louise P с флагом Маршалловых островов как один из террористических объектов США посреди Персидского залива был поражен разрушительным дроном», — говорится в публикации агентства.

Ранее в этот же день армия Ирана нанесла удар по нефтяному танкеру PRIMA в Ормузском проливе. Он был поражен ударом беспилотника, когда проигнорировал все предупреждения.

Атака США и Израиля на Иран

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.

Совместными американо-израильскими ударами уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия почти во всех государствах Ближнего Востока.

Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.