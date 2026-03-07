Беспилотник КСИР атаковал американский танкер в Персидском заливе
Корпус стражей исламской революции назвал судно одним из активов США.
Фото: www.globallookpress.com/Iranian Army Office
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поразил американский нефтяной танкер. Об этом сообщило иранское новостное агентство Tasnim.
«Сегодня днем нефтяной танкер под брендом Louise P с флагом Маршалловых островов как один из террористических объектов США посреди Персидского залива был поражен разрушительным дроном», — говорится в публикации агентства.
Ранее в этот же день армия Ирана нанесла удар по нефтяному танкеру PRIMA в Ормузском проливе. Он был поражен ударом беспилотника, когда проигнорировал все предупреждения.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию против Ирана. Они нанесли удары по военным и гражданским объектам исламской республики. В результате погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.
Совместными американо-израильскими ударами уничтожено высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Иран заявил о старте ответной военной операции. В ее рамках подразделения КСИР нанесли удары по территории Израиля, а также по объектам американского военного присутствия почти во всех государствах Ближнего Востока.
Конфликт Израиля, США и Ирана: хроника событий на 7 марта 2026 года
