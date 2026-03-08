Ближний Восток в огне: Иран наносит ответные удары по базам США

США и Израиль нанесли удары по военным объектам Ирана и Ливана

Конфликт на Ближнем Востоке к концу недели начал разрастаться вширь — по планете и в глубину. В смысле сроков. Стало понятно, что это надолго. Взрывы гремят в Иране и Израиле, на американских базах в Ираке, Кувейте, Бахрейне, Катаре, горят трубопроводы и месторождения в Саудовской Аравии и Арабских Эмиратах, тонут танкеры у берегов Омана, обломки перехваченных объектов падают на Сирию и Иорданию.

Иранские ракеты дотягиваются до Кипра и Турции, а беспилотники залетают в Азербайджан, американцы потопили иранский корабль и вовсе у берегов Шри-Ланки, вон где. Атака подводной лодки была и в международных водах, что ставит вопросы о безопасности судоходства в принципе. Это точно не «очередная» заварушка на Ближнем Востоке. Это нечто большее.

Ликвидация военной и политической верхушки Ирана первыми же ударами ни к чему не привела. На место выбитых встали новые лидеры, которые понимают смертельный риск для себя, но готовы продолжать сопротивление. Да, Америка и Израиль уничтожили иранский флот, скорее всего и военно-воздушные силы, и большую часть средств ПВО, но выявить все ракетные установки нереально, запасы беспилотников остаются приличными, так что Иран огрызается, да так, что лихорадит всю мировую экономику.

И это «недомогание» может перерасти в хроническое заболевание. Цены на нефть и газ растут и растут.

Пентагон начал осознавать, что боевые действия могут продолжаться недели и месяцы. Как минимум 100 дней, но скорее всего до сентября. Подробнее в материале корреспондента «Известий» Кирила Олькова.

«У них нет флота — он уничтожен, у них нет ВВС — они уничтожены, у них нет средств вооружения в воздухе — они уничтожены», — заявил президент США Дональд Трамп.

В Иране уже больше тысячи погибших, большинство — мирные. Разрушены школы, больницы, жилые дома. Но Израиль и сами Штаты не думают останавливаться. Командование США докладывает о трех тысячах целей, пораженных за неделю.

200 самолетов и 50 тысяч военных продолжают методично взламывать систему иранской обороны — Тегеран в огне и дыму.

Под непрекращающимся обстрелом международный аэропорт Мехрабад. Там, по мнению Тель-Авива, находятся иранские радары систем ПВО.

Бьют и вблизи Бушерской АЭС. ЦАХАЛ целится по иранскому штабу, он всего в километре от нее. Прямое попадание по АЭС грозит ядерной катастрофой.

ЦАХАЛ докладывает: в провинциях Кум и Исфахан уничтожены пусковые установки баллистических ракет и системы ПВО.

В Вашингтоне заявляют: полный контроль над иранским небом — вопрос дней. По данным Центрального командования США, интенсивность иранских пусков уже снизилась на 90 процентов. Запасы своих бомб Пентагон называет безграничными.

«Смерть и разрушение будут обрушиваться с неба весь день», — заявил министр обороны США Пит Хегсет.

На море то же самое. Американская подлодка впервые со времен Второй мировой войны выпустила торпеду по иранскому фрегату неподалеку от берегов Шри-Ланки — это, на секунду, больше трех тысяч километров от ближайшего иранского побережья. Погибли 80 моряков, 30 спасены, остальные пропали без вести. Корабль возвращался из Индии после участия в международных маневрах в Бенгальском заливе. Шел безоружным.

Всю неделю не могут похоронить убитого в первый день аятоллу Хаменеи. Церемонию прощания уже несколько раз переносили. Опасаются нового удара по миллиону желающих проститься с ним.

В налете на его подземный бункер, расположенный глубоко под правительственными зданиями, участвовали 50 истребителей. ЦАХАЛ опубликовал подробный план убежища.

Израиль и США уничтожили почти все военно-политическое руководство страны, но иранцев это не сломило.

«Я думаю, что американцы не очень хорошо знают психологию людей: если мы победим, значит, мы победители, а если мы умираем, значит, мы становимся мучениками и победителями», — выразил глава офиса телеканала Al Mayadeen Мусалам Шеайто.

Война в считанные часы перекинулась и на соседний Ливан. «Хезболла» — главный союзник Тегерана и оплот сопротивления Израилю — объявила, что не останется в стороне, когда гибнет руководство Ирана, и атаковала военные комплексы ПВО в израильском городе Акко.

В ответ ЦАХАЛ ударил по столице Ливана — Бейруту. Более ста погибших, в основном — мирные.

Особенность Бейрута и его пригородов — плотная жилая застройка, дома расположены максимально близко друг к другу, поэтому ракетные удары приводят к фатальным последствиям.

Иран и сам показывает, что все заявления американцев о полном уничтожении военной инфраструктуры страны, мягко говоря, далеки от истины. Отвечают жестко.

Под ударом сразу две базы США в Кувейте. Разрушены три радиолокационных купола. Огромные дыры в противоракетной обороне. Горит терминал в Фуджейре. Остановлен нефтеперерабатывающий завод.

«Если американские военные укрываются в отелях, то это не является предлогом, чтобы Иран отказался от ударов по ним», — ответил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Иран уже доказал: просто так эту войну не выиграть. Его дроны сеют хаос, а ракеты выводят из строя размещенные на Ближнем Востоке передовые американские технологии.

Одновременные удары по высокоинтеллектуальному оборудованию, размещенному на американских базах в пяти странах: Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия и ОАЭ.

«Союзники США усваивают урок: быть врагом Америки опасно, а быть другом Америки — смертельно. Все эти страны думали, что им безопаснее, потому что на их территории находятся базы США, теперь они видят, что это их делает более уязвимыми», — обозначил директор Института ядерных исследований Американского университета Питер Кузник.

Все эти базы вовсе не для защиты этих стран. Только для защиты интересов Америки. И они закономерно и логично стали первоочередными целями. Под удар неизбежно попадает и гражданская инфраструктура, которая находится рядом.

«США не могут защитить не только свои военные базы в других государствах, но и государства, жители которых являются заложниками агрессивной политики США», — рассказал ветеран боевых действий, полковник запаса Игорь Витюк.

В Катаре поражена авиабаза Аль-Удейд. Главная потеря — радиолокационная станция стоимостью более одного миллиарда долларов.

Дорогая американская техника на базе Аль-Дафра охвачена пламенем и уничтожена. КСИР утверждает — США потеряли больше двухсот человек убитыми и ранеными.

Иран нанес удар и по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне, и по двум центрам в Эмиратах, и эти цели не случайные. В Центральном командовании США уже подтвердили — искусственный интеллект сыграл решающую роль при самом первом «кинжальном» ударе по Ирану.

ИИ проводил первичный анализ данных, распределял приоритетные и второстепенные задачи, синхронизировал атаки, подавляя иранское ПВО. Нейросеть управляла целым роем дронов-камикадзе Lucas, каждый из которых летел к своей цели.

«Любой, кто занимался военным планированием, знает, что боевые подразделения выигрывают сражения, а логистика выигрывает войны. С ИИ проще координировать действия, он ускорил время, чтобы принять решение о нажатии на спусковой крючок», — отметил бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Есть версия, что на школу в Минабе тоже наводилась нейросеть.

«Условно автомобиль, управляемый ИИ, сбил пешехода — кто должен сесть в тюрьму, непонятно. Я считаю, рассказывать, что это все ИИ, для американцев — это просто уход от ответственности», — озадачил политолог Алексей Чадаев.

Пока алгоритмы нейросети ищут новые цели, в Минабе прощаются с детьми. В эфирах западных каналов ни слова о погибших девочках. Для западного мира они просто неудобная статистика, которую никто не публикует.

