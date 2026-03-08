Иран готов к сухопутному вторжению США и Израиля
Власти республики также заявили, что полностью контролируют границы своего государства.
Фото: Zuma\TASS/ТАСС
Иранские силы готовы к возможному вторжению США и Израиля на свою территорию. Об этом глава информационного совета правительства Ирана Эльяс Хазрати заявил телеканалу Al Jazeera.
«Мы контролируем границы страны и готовы к (наземному. — Прим. ред.) вторжению американских и израильских сил», — сказал он.
Атака США и Израиля на Иран
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. В результате атаки погибло высшее руководство республики, включая верховного лидера Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В качестве ответной меры КСИР нанес массированные удары по территории Израиля и американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ОАЭ атаковали Иран. Удар пришелся по опреснительному комплексу. По оценкам Израиля, это пока лишь предупреждение для Ирана, но если удары по ОАЭ продолжатся, то они могут присоединиться к военной операции.
