Нефтепровод или горючее в канавах: серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео

Алексей Мокряков
Беспилотник атаковал столицу Ирана.

Атака дрона в Тегеране 8 марта — видео

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

Война в Иране

Беспилотник столицу Ирана — Тегеран. О звуках взрыва в различных частях столицы республики сообщало агентство Mehr.

Момент атаки попал на видео, которое тут же разошлось по соцсетям. Жители города на кадрах в панике разбегаются после серии взрывов. По одной версии, был атакован нефтепровод, по другой — из-за удара загорелся бензин, разлившийся в канавы.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.

Ранее глава киевского режима Зеленский сообщил об отправке украинских специалистов на Ближний Восток. Об этом сообщал 5-tv.ru. Подробностей о том, куда именно прибудут специалисты с Украины и чем они будут заниматься, нет.

Война в Иране
