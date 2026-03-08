Нефтепровод или горючее в канавах: серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео
Беспилотник атаковал столицу Ирана.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Серия мощных взрывов в Тегеране попала на видео
Беспилотник столицу Ирана — Тегеран. О звуках взрыва в различных частях столицы республики сообщало агентство Mehr.
Момент атаки попал на видео, которое тут же разошлось по соцсетям. Жители города на кадрах в панике разбегаются после серии взрывов. По одной версии, был атакован нефтепровод, по другой — из-за удара загорелся бензин, разлившийся в канавы.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие государства региона закрыли свое воздушное пространство.
Ранее глава киевского режима Зеленский сообщил об отправке украинских специалистов на Ближний Восток. Об этом сообщал 5-tv.ru. Подробностей о том, куда именно прибудут специалисты с Украины и чем они будут заниматься, нет.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 8 мар
- Зеленский сообщил об отправке украинских специалистов на Ближний Восток
- 8 мар
- В ЦАХАЛ сообщили о первых потерях с начала операции в Ливане
- 8 мар
- В ОАЭ опровергли информацию об ударе по Ирану
- 8 мар
- Иран готов к сухопутному вторжению США и Израиля
- 8 мар
- КСИР заявил об ударах ракетами нового поколения по Израилю и авиабазе США в Иордании
- 8 мар
- ОАЭ нанесли удар по Ирану
- 8 мар
- Неделя войны с Ираном стоила США около $6 млрд
- 8 мар
- Взрывы на нефтехранилищах в Иране могут вызвать кислотные дожди
- 8 мар
- Четыре преемника и удар по военным базам: что известно об иранской военной операции «Безумец»
- 8 мар
- США опасаются, что Иран доберется до урана на объекте в Исфахане
Читайте также
69%
Нашли ошибку?