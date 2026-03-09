Напряженность между США и Израилем растет после атаки на нефтяные объекты Ирана

N12: Напряженность между США и Израилем усилили удары по нефтяным объектам Ирана

В отношениях Соединенных Штатов и Израиля появилась и стала усиливаться напряженность, ее причина — удары по нефтяной инфраструктуре Ирана. Об этом сообщили журналисты израильского телеканала N12 со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, работающего в сфере безопасности.

«Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сообщили, что они будут настолько масштабными. Это была плохая идея», — цитирует его издание.

Источники телеканала также подчеркнули, что атаки вызвали обеспокоенность и в Белом доме, и в Пентагоне. Ситуация привела к первому крупному спору между Вашингтоном и Тель-Авивом с начала военной операции против Тегерана. Вероятно, возникший конфликт будет обсуждаться на предстоящих двусторонних переговорах на высоком уровне.

Авторы материала, ссылаясь на старшего советника президента США Дональда Трампа, указали на недовольство американского лидера по поводу атак на иранские нефтяные объекты. Причина его тревоги не в разрушительности ударов и их последствиях для населения, а в желании сохранить эти объекты, особенно в условиях растущих цен на энергоресурсы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне нанесла удар по штабу военно-воздушных сил (ВВС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Целью военных был главный командно-контрольный центр, управляющий деятельностью ВВС Ирана. Кроме того, были атакованы несколько топливных хранилищ Тегерана.

Представители иранского гуманитарного движения Красного Полумесяца (RCSIRI) предупредили о риске кислотных дождей из-за выбросов токсичных веществ после взрывов, а Министерство внутренних дел (МИД) Ирана сравнил действия США и Израиля с химической войной.

Вашингтон официально заявил, как писал ранее 5-tv.ru, что не планирует поражать объекты топливной и газовой промышленности исламской республики.

