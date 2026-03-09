Израиль начал ограниченную наземную операцию на юге Ливана
Она направлена против движения «Хезболла».
Фото: www.globallookpress.com/Nasser Ishtayeh
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала ограниченную наземную операцию против движения «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства страны.
«Перед входом наземных войск была применена огневая мощь, и многочисленные террористические цели были поражены как с воздуха, так и с земли», — уточняется в заявлении.
Накануне ночью Дом русской культуры в ливанской Набатии разрушен в результате израильской атаки. Об этом сообщал 5-tv.ru. Дом был открыт в 2004 году и вскоре стал социально-культурным центром, собиравшим выпускников российских вузов и соотечественников со всего южного региона.
До начала наземной операции ЦАХАЛ наносил удары по объектам «Хезболлы» по всему Ливану. По данным ливанского Министерства здравоохранения, количество погибших с начала эскалации почти достигло 400, более тысячи человек уже получили ранения.
