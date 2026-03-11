Десятки человек ранены после удара по жилому району Тегерана

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Точное количество пострадавших неизвестно.

Фото: Reuters/Majid Asgaripour

В Тегеране после удара по жилому району пострадали десятки человек. Об этом сообщает издание Mehr.

Как ранее сообщало министерство здравоохранения Ирана, в общей сложности более 15 тысяч человек получили ранения в результате ударов США и Израиля с 28 февраля.

Атака США и Израиля на Иран

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана.

Среди погибших в результате обстрелов с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.

В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по базе Военно-морских сил США в Иракском Курдистане, а также по району в центре Тель-Авива. В ходе атаки, по информации иранской стороны, применялись ракеты «Хейбар-Шекан», «Гадр» с боеголовками весом в тонну, а также тяжелые ракеты с разделяющейся боеголовкой «Хорремшахр» и «Хейбар».

