Десятки человек ранены после удара по жилому району Тегерана
Точное количество пострадавших неизвестно.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
В Тегеране после удара по жилому району пострадали десятки человек. Об этом сообщает издание Mehr.
Как ранее сообщало министерство здравоохранения Ирана, в общей сложности более 15 тысяч человек получили ранения в результате ударов США и Израиля с 28 февраля.
Атака США и Израиля на Иран
Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль 28 февраля объявили о начале военной операции против Ирана.
Среди погибших в результате обстрелов с иранской стороны — верховный лидер аятолла Али Хаменеи, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур и другие представители высшего руководства.
В ответ КСИР начал операцию «Правдивое обещание». В рамках этой кампании удары нанесли по американским военным объектам в Катаре, Бахрейне, Кувейте и других странах, а также по территории Израиля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по базе Военно-морских сил США в Иракском Курдистане, а также по району в центре Тель-Авива. В ходе атаки, по информации иранской стороны, применялись ракеты «Хейбар-Шекан», «Гадр» с боеголовками весом в тонну, а также тяжелые ракеты с разделяющейся боеголовкой «Хорремшахр» и «Хейбар».
