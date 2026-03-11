«В ближайшие дни»: Иран пригрозил применить сокрушительное оружие

Иран пригрозил применить сверхскоростные подводные ракеты в зоне конфликта

Иранские вооруженные силы намерены использовать новейшие типы ракетного вооружения для нанесения ответных ударов по противнику. Об этом сообщил заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Али Фадави.

Военный чиновник подчеркнул, что в арсенале страны имеются уникальные разработки, способные перемещаться в водной среде с колоссальной скоростью.

«У нас есть ракеты, которые запускаются из-под воды, их скорость составляет 100 м/с. Возможно, в ближайшие дни мы их применим», — заявил Фадави в эфире государственной телерадиокомпании IRIB.

Данные меры принимаются в рамках продолжающейся операции «Правдивое обещание-4». Она стала реакцией Тегерана на атакующие действия со стороны США и Израиля, зафиксированные в конце февраля.

Ранее бойцы КСИР уже наносили удары по двум десяткам американских объектов в ближневосточном регионе, а также атаковали военные центры в Тель-Авиве. Иранская сторона подтвердила, что в ходе столкновений применялись баллистические системы нового поколения, такие как «Эмад», «Хейбар» и «Гадр», оснащенные разделяющимися боеголовками.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

После смерти Али Хаменеи пост верховного лидера Ирана занял его сын Моджтаба Хаменеи.

