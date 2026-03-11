Лавров указал на готовность РФ помочь с поиском компромисса вокруг Ирана

Лавров: Россия готова помочь с поиском компромисса в ситуации с Ираном

Россия готова содействовать поиску компромиссных мирных развязок вокруг Ирана на основе суверенитета. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с главой МИД Омана Бадром Бен Хамадом Аль-Бусаиди. О прошедшем разговоре сообщили на официальном сайте МИД РФ.

«Лавров отметил готовность России содействовать поиску компромиссных мирных развязок на основе уважения принципа суверенитета и равенства всех государств и других основополагающих норм международного права», — отметили в публикации.

Стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана, уделив особое внимание поиску путей прекращения вооруженного конфликта, вызванного агрессией со стороны США и Израиля. Также Лавров и Аль-Бусаиди подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт третьих стран, в первую очередь государств Персидского залива, поскольку это может привести к расширению географии военных действий.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что иранские вооруженные силы намерены использовать новейшие типы ракетного вооружения для нанесения ответных ударов по противнику. В арсенале страны имеются уникальные разработки, способные перемещаться в водной среде с колоссальной скоростью.

