Силы ПВО сбили 53 украинских беспилотника за шесть часов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали 53 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в Telegram-канале.
Согласно информации ведомства, в промежутке с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО нейтрализовали 53 украинских беспилотника.
Уточняется, что 21 дрон был сбит над территорией Республики Крым. Также девять БПЛА уничтожили в небе над Краснодарским краем, восемь — над Белгородской областью. Кроме того, семь беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря, шесть — над Курской и два — над Воронежской областью.
С момента начала специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин сообщил в конце февраля 2022 года, российские регионы систематически подвергаются ударам со стороны украинских Вооруженных сил. Украинские боевики используют не только беспилотные летательные аппараты, но и наносят ракетные удары по приграничным территориям России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посольство России обвинило Великобританию в причастности к удару ВСУ по Брянску. Ракетный удар по городу со стороны ВСУ произошел 10 марта. В результате атаки погибли семь человек. Российские дипломаты утверждают, что Великобритания нарушила международное право, пытаясь с помощью Киева «вывести конфликт на принципиально новый уровень разрушений и человеческих жертв».
