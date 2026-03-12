Весенняя угроза: на Урале взрывают лед, в Подмосковье готовятся к паводкам

После рекордно снежной зимы уровень воды может подняться выше критических отметок.

Паводки в регионах России

В Московской области ожидаются мощные паводки из-за обилия снега

На Урале начали борьбу с главной весенней угрозой — паводком. На реках взрывают лед, чтобы предотвратить затопления ближайших городов и поселков.

Из-за активного таяния снега мощные паводки ожидают и в Московской области. После рекордно снежной зимы уровень воды может подняться выше критических отметок.

В МЧС предупредили, что на лед сейчас выходить, а тем более выезжать смертельно опасно.

