Весенняя угроза: на Урале взрывают лед, в Подмосковье готовятся к паводкам
После рекордно снежной зимы уровень воды может подняться выше критических отметок.
На Урале начали борьбу с главной весенней угрозой — паводком. На реках взрывают лед, чтобы предотвратить затопления ближайших городов и поселков.
Из-за активного таяния снега мощные паводки ожидают и в Московской области. После рекордно снежной зимы уровень воды может подняться выше критических отметок.
В МЧС предупредили, что на лед сейчас выходить, а тем более выезжать смертельно опасно.
