Гуманитарная катастрофа в Ливане: 700 тысяч беженцев, коллапс в больницах

Этой ночью Иран также атаковал нефтяное месторождение в Шардже. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции. Но, судя по кадрам, которые сейчас публикуют в соцсетях, один из беспилотников попал в жилую многоэтажку. Пострадали апартаменты небоскреба в престижном районе Дубай-Крик. Власти эмирата ведут эвакуацию. По предварительным данным, пострадавших нет. Также есть информация о падении дронов в других районах.

Шестнадцать мирных жителей Бейрута стали жертвами уже израильского удара. Более 20 получили ранения. Под обстрел попал густонаселенный район, где в том числе размещались переселенцы из южных провинций Ливана. Люди покинули свои дома во время операций ЦАХАЛ против «Хезболлы». Ракета полностью разрушила жилую многоэтажку.

Гуманитарная катастрофа в стране усугубляется с каждым днем. По данным ООН, число вынужденных переселенцев в Ливане достигло 700 тысяч и продолжает расти. Среди них не только жители юга республики, но и палестинцы, которые прибыли из сектора Газа, спасаясь от израильских бомбардировок. Беженцы укрываются в палаточных лагерях и пунктах временного размещения. В одном из таких работает корреспондент «Известий» на Ближнем Востоке Али Хашишо.

Ответный удар израильской авиации сегодня был одним из самых мощных за все время взаимных атак. Под обстрел попали командные центры «Хезболлы» по всему Ливану, которые располагаются в жилых домах или прямо под ними. В южном пригороде Бейрута погибли семь человек, среди них беженцы.

Центры размещения беженцев уже не способны принять растущее число переселенцев. Больше 15 тысяч человек разместили на стадионах, в больницах и школах — в надежде, что по ним не будут бить израильские военные. Но мест на всех не хватает.

«Удары начались в два часа ночи. Я выехала из дома, остановилась на сутки в отеле. А потом у меня просто закончились деньги, чтобы еще куда-либо ехать. Три дня спала на улице», — рассказывает беженка Мариам Хассан Рида.

«У меня двое детей, я сама больна диабетом. Мы ушли из дома без ничего», — говорит беженка Самия Суэйдан.

Колоссальную помощь беженцам оказывают представители Русского дома в Бейруте, а также члены российской диаспоры. Тем, кто лишился крова в результате израильской агрессии, предоставляют горячее питание.

«Каждый день тут готовят по несколько тысяч порций для нуждающихся. Каждый беженец получает немного супа, салат и основное блюдо», — сообщил представитель Русского дома по связям с общественностью Аляа Канаан.

Ситуация в больницах на грани коллапса. Там возник острый дефицит медикаментов и постоянно пропадает электричество. Врачи боятся выезжать на вызовы, опасаясь попасть под новые бомбардировки. За последнее время погибли 14 медицинских работников. Всего с момента обострения конфликта жертвами израильских атак стали уже более шестисот человек.

