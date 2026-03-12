Иран атаковал авиабазы и штаб-квартиру службы безопасности Израиля

Вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по трем объектам Израиля. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.

Под атаку попали наблюдательные вышки, взлетно-посадочные полосы и ангары авиабаз Пальмахим и Увда. На базе Пальмахим, как отмечается, хранились системы противоракетной обороны и беспилотники Hermes 900. Кроме того, удар пришелся по штаб-квартире «Шин Бет» израильской службы безопасности.

Авторы сообщения уточняют, что эта операция была произведена при помощи БПЛА-камикадзе, обладающих «разрушительной силой».

Ранее армия обороны Израиля заявила о начале новой широкомасштабной волны ударов по территории исламской республики.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

