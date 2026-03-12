Иран атаковал авиабазы и штаб-квартиру службы безопасности Израиля
Исламская республика нанесла удар беспилотниками «разрушительной силы».
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по трем объектам Израиля. Об этом сообщила гостелерадиокомпания IRIB.
Под атаку попали наблюдательные вышки, взлетно-посадочные полосы и ангары авиабаз Пальмахим и Увда. На базе Пальмахим, как отмечается, хранились системы противоракетной обороны и беспилотники Hermes 900. Кроме того, удар пришелся по штаб-квартире «Шин Бет» израильской службы безопасности.
Авторы сообщения уточняют, что эта операция была произведена при помощи БПЛА-камикадзе, обладающих «разрушительной силой».
Ранее армия обороны Израиля заявила о начале новой широкомасштабной волны ударов по территории исламской республики.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 12 мар
- Израиль ударил по ядерному центру в Иране
- 12 мар
- Израиль начал новую волну масштабных ударов по Ирану
- 12 мар
- Россия передаст Ирану более 13 тонн гуманитарной помощи
- 12 мар
- Люди спят на улицах: центры для беженцев в Ливане переполнены
- 12 мар
- Гуманитарная катастрофа в Ливане: 700 тысяч беженцев, коллапс в больницах
- 12 мар
- В Иране подтвердили ранение нового верховного лидера страны
- 12 мар
- За ночь 4%: стоимость нефти марки Brent превысила 100 долларов за баррель
- 12 мар
- Трамп заявил, что США победили Иран в первый час военной операции
- 12 мар
- Ловушка в Дубае: застрявшим в ОАЭ россиянкам предлагают сомнительный заработок
- 12 мар
- Иран заявил, что вывел из строя железные дороги Израиля
Читайте также
70%
Нашли ошибку?