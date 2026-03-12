«Москва встречай»: Нюша забрала детей из Дубая

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 18 0

Дочь и сын певицы остались жить с отцом в ОАЭ после развода родителей.

Нюша забрала детей из Дубая

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Нюша вывезла детей из Дубая в Москву

Певица Нюша забрала детей из Дубая на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом артистка сообщила на своей странице в социальной сети.

Знаменитость выставила фотографию с наследниками из, судя по всему, аэропорта в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В кадре сама артистка показывает пальцами сердечко, а рядом с ней дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. Они смотрят в камеру, улыбаются и держат небольшие цветные детские чемоданы.

«Москва встречай», — подписала снимок артистка.

Наследники Нюши родились в браке с бывшим главным советником президента Международной федерации студенческого спорта и бизнесменом Игорем Сивовым. Они поженились в 2017 году, а в 2024-м развелись.

Дети остались жить вместе с отцом в Дубае, в то время как певица продолжила строиить свою карьеру в России.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти Дубая эвакуировали жителей высотки после попадания беспилотника из Ирана. Повреждения получили апартаменты, располагающиеся в небоскребе. Здание находится в престижном районе Дубай-Крик.

