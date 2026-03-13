Средства ПВО Эмиратов перехватили 7 баллистических ракет и 27 беспилотников за сутки
С момента эскалации конфликта на Ближнем Востоке военные ОАЭ перехватили всего 285 баллистических и 15 крылатых ракет, а также 1567 беспилотников.
Фото: Reuters/VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) перехватили семь баллистических ракет и 27 беспилотников, запущенных со стороны Ирана, за сутки. Об этом сообщило министерство обороны ОАЭ.
По информации Минобороны, с начала нового витка конфликта на Ближнем Востоке эмиратские военнослужащие в общей сложности перехватили 285 баллистических и 15 крылатых ракет, а также 1567 беспилотных летательных аппаратов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Объединенные Арабские Эмираты полностью закрыли свой крупнейший нефтеперерабатывающий завод Abu Dhabi National Oil Co после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Известно, что мощность этого завода составляет 922 тысячи баррелей в сутки, он является одним из крупнейших в мире.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.
