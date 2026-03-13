Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля
В атаках были задействованы 30 сверхтяжелых баллистических ракет.
Фото: Reuters/Mohamed Azakir
Иран провел самый мощный обстрел территории Израиля с начала конфликта. В ходе атак применялись 30 сверхтяжелых баллистических ракет. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави в соцсети X.
«Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от одной до двух тонн по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения (израильского. — Прим. ред.) режима. Это был самый мощный боевой обстрел», — написано в публикации.
Атаки США и Израиля на Иран
Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ на это Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ.
Ранее 5-tv.ru писал, что туристы в Дубае покидают город из-за эскалации на Ближнем Востоке. В ряде отелей сейчас нет ни одного гостя.
- 13 мар
- Две недели войны: главные события конфликта на Ближнем Востоке за 13 марта
- 13 мар
- Европа начала переговоры с Ираном о безопасном судоходстве в Ормузском проливе
- 13 мар
- Просчитались: США пришлось вспомнить, что российское топливо на рынках незаменимо
- 13 мар
- Где Хаменеи? Почему вокруг нового лидера Ирана возникли теории заговора
- 13 мар
- «Радиация не знает границ»: Лихачев об ударах на ядерные объекты Тегерана
- 13 мар
- Лукашенко заявил о провале военной операции США и Израиля против Ирана
- 13 мар
- Мстил за семью? Подробности стрельбы в синагоге в Мичигане
- 13 мар
- Дубай пустеет: туристы покидают город из-за эскалации на Ближнем Востоке
- 13 мар
- США в течение недели планируют нанести сильный удар по Ирану
- 13 мар
- Лед под угрозой: конфликт в Иране может привести к экологической катастрофе в Арктике
