Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля

Евгения Алешина
В атаках были задействованы 30 сверхтяжелых баллистических ракет.

Фото: Reuters/Mohamed Azakir

Иран провел самый мощный обстрел территории Израиля с начала конфликта. В ходе атак применялись 30 сверхтяжелых баллистических ракет. Об этом заявил командующий Воздушно-космическими силами (ВКС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Маджид Мусави в соцсети X.

«Было выпущено 30 сверхтяжелых баллистических ракет весом от одной до двух тонн по определенным целям на оккупированных территориях. Эта операция нарушила и уничтожила важные системы воздушного наблюдения (израильского. — Прим. ред.) режима. Это был самый мощный боевой обстрел», — написано в публикации.

Атаки США и Израиля на Иран

Масштабная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Удары привели к гибели высшего руководства исламской республики, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ на это Иран нанес массированные ракетные удары по территории Израиля и американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. 

Ранее 5-tv.ru писал, что туристы в Дубае покидают город из-за эскалации на Ближнем Востоке. В ряде отелей сейчас нет ни одного гостя.

