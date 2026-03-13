США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о лидерах Ирана
В список разыскиваемых также включены другие представители руководства исламской республики.
Фото: Reuters/Hamed Jafarnejad
США объявили награду до десяти миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других представителях руководства исламской республики. Об этом сообщается на странице Госдепартамента страны в социальной сети X.
В список разыскиваемых также включены секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази, а также военный советник Яхья Рахим Сафави.
Кроме того, Вашингтон готов заплатить за сведения о министре внутренних дел Эскандаре Момени и министре разведки Исмаиле Хатибе.
Ранее верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи заявлял, что Иран отомстит за погибших от рук США и Израиля. Аятолла отдельно вспомнил атаку на начальную школу для девочек в городе Минаб, в результате которой погибли более 179 учениц, а также преподаватели.
Атака США и Израиля на Иран
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.
