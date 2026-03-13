США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о лидерах Ирана

Лилия Килячкова
В список разыскиваемых также включены другие представители руководства исламской республики.

США объявили награду 10 миллионов долларов за информацию о лидерах Ирана

США объявили награду до десяти миллионов долларов за информацию о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи и других представителях руководства исламской республики. Об этом сообщается на странице Госдепартамента страны в социальной сети X.

В список разыскиваемых также включены секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази, а также военный советник Яхья Рахим Сафави.

Кроме того, Вашингтон готов заплатить за сведения о министре внутренних дел Эскандаре Момени и министре разведки Исмаиле Хатибе.

Ранее верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи заявлял, что Иран отомстит за погибших от рук США и Израиля. Аятолла отдельно вспомнил атаку на начальную школу для девочек в городе Минаб, в результате которой погибли более 179 учениц, а также преподаватели.

Атака США и Израиля на Иран

США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, в результате которой погибло высшее руководство страны, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи и командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

В ответ КСИР нанес массированные удары по территории Израиля, а также по американским военным базам в странах Ближнего Востока: Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, многие страны региона закрыли свое воздушное пространство. А 9 марта был избран новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи — сын погибшего аятоллы.

13 мар
В Иране повреждены более 9600 гражданских объектов с начала атаки Израиля и США
13 мар
Израиль за последние две недели нанес более семи тысяч ударов по Ирану
13 мар
ЮНЕСКО подтвердила повреждения объектов мирового наследия в Иране
13 мар
Иран провел самый мощный с начала конфликта обстрел территории Израиля
13 мар
Горящий Ближний Восток: новые удары по Эмиратам, Израилю и Ливану
13 мар
Средства ПВО Эмиратов перехватили 7 баллистических ракет и 27 беспилотников за сутки
13 мар
Дубай пустеет: туристы покидают город из-за эскалации на Ближнем Востоке
13 мар
«На грани»: Гросси о близости ядерной катастрофы в связи с конфликтом на Ближнем Востоке
13 мар
США в течение недели планируют нанести сильный удар по Ирану
13 мар
Лед под угрозой: конфликт в Иране может привести к экологической катастрофе в Арктике
Последние новости

23:00
Психолог раскрыл, как не вызвать ревность у партнера
22:58
Эрдоган: Турция не даст втянуть себя в войну с Ираном
22:50
«Первый день химии»: возлюбленный Лерчек показал ее фото из больницы
22:46
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на Белгородскую область
22:40
Питаемся правильно: какие продукты надо обязательно включать в рацион
22:34
Цены на мебель вырастут в 2026 году — что случилось

Сейчас читают

Две недели войны: главные события конфликта на Ближнем Востоке за 13 марта
«Сначала бил, потом снимал на камеру»: жена Алибасова-младшего подала на мужа заявление в полицию
Заложники собственного тела: раскрыты страшные тайны сонного паралича
Как собрать красивый и недорогой букет: ТОП‑5 стойких цветов, которые не завянут быстро

Интересные материалы

Опасно ли отдыхать в Египте: угроза ударов по стране новости
❤️Любовный гороскоп на весну 2026 для знаков зодиака — видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на весну 2026 — видео
Гороскоп на деньги на март 2026 для знаков зодиака: видео