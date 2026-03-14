«В горы пепла»: в Иране рассказали, как ответят США на удары по энергообъектам

Иран пригрозил уничтожить нефтяную инфраструктуру, связанную с США

В ответ на удары по иранским энергообъектам Тегеран уничтожит инфраструктуру нефтяных компаний, связанных с Вашингтоном. Об этом заявил официальный представитель центрального штаба военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

Военачальник подчеркнул, что инфраструктура нефтяных компаний по всему Ближнему Востоку, как-либо связанных с США, моментально «превратится в горы пепла».

Ранее Wall Street Journal сообщал, что в ходе конфликта в Иране погибли 13 военных США.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

Утром 28 февраля власти США и Израиля сообщили о начале масштабной военной операции против Ирана.

В числе жертв с иранской стороны оказались верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, глава Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Пакпур и ряд других высокопоставленных представителей руководства.

В ответ КСИР объявил о старте собственной военной кампании под названием «Правдивое обещание». В ходе этой операции были нанесены удары по американским военным базам, расположенным в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ряде других государств региона, а также по объектам на территории Израиля.

